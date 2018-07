Difesa, Corda (M5S): «Apriamo la strada ai sindacati militari»

di Stefania Piras

Prima i sindacati volevano abolirli, ora ne propongono l'istituzione di uno nuovo di zecca per una categoria che non ha mai avuto la possibilità di associarsi: i militari. La capogruppo M5S in commissione Difesa Emanuela Corda ha depositato la proposta di legge per consentire ai militari il diritto di associarsi in sindacato:

con il ministro Elisabetta Trenta siamo in totale sintonia

.

Finalmente si manda in soffitta la rappresentanza militare, dopo anni di false riforme tutte naufragate, aprendo una nuova stagione per la modernizzazione delle nostre Forze armate

, scrive in una nota.



Nella scorsa legislatura era stato affossato dalla allora maggioranza il tentativo di modificare una legge molto vecchia di per venire incontro alle disposizioni del Consiglio di stato in Italia e alle precedenti sentenze Corte europea dei diritti dell uom) che in Francia avevano stabilito non si potesse vietare ai militari di costituirsi in sindacati.



Oggi, con la sentenza della Corte costituzionale che mette una pietra tombale sulla vicenda aprendo ai sindacati dei militari anche in Italia si apre questa strada.