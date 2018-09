Rocco Casalino guadagna più di Conte: al portavoce del premier 169.000 euro

di Simone Canettieri

Rocco batte tutti. E, conti alla mano, si scopre che Casalino guadagna più del suo datore di lavoro, Giuseppe Conte. Il portavoce del presidente del Consiglio percepisce 169mila euro all'anno (lordi), contro i 114, sempre lordi, del professore prestato alla politica. Ma questa sembra essere la prassi: accadeva anche con Matteo Renzi e Filippo Sensi, ex portavoce del premier, ora deputato del Pd.



Lo stipedio di Casalino, sacerdote della comunicazione prima del M5S e ora di Palazzo Chigi, si compone di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale a cui si aggiungono 59mila euro di emolumenti accessori e 18mila di indennità. Totale appunto 169mila euro. Ma nel trasloco dal Movimento al governo non c'è solo l'ex concorrente del Grande Fratello a godere di un ottimo stipendio. Come ha rivelato l'Espresso, c'è anche la storia di due "casaleggiani doc": Pietro Dettori (130mila euro all'anno) e Massimo Bugani (80mila).





Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



