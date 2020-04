Coronavirus, Casalino cita il modello Portogallo per chiedere la collaborazione di Salvini e Meloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appello al senso di responsabilità delle opposizioni sul modello del Portogallo. Il messaggio proviene da Palazzo Chigi, ma non dal premier Giuseppe Conte né dai ministri del governo giallorosso. Il post - condiviso sulla sua pagina Instagram - è di Rocco Casalino, capo della comunicazione del governo e braccio destro del premier.Casalino fa sua la nota che il leader dell'opposizione in Portogallo ha inviato al presidente Costa nella quale si sottolinea come «la minaccia che dobbiamo combattere esige unità, solidarietà e senso di responsabilità. Per il governo in questo momento non è l'espressione di un partito avversario, ma la guida dell'intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor primo ministro Antonio Costa conti sul nostro aiuto».Casalino prende come esempio il paese lusitano, ma spera, c'è da pensare, che altrettanto facciano con Conte Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I leader della destra italiana lo staranno ad ascoltare?