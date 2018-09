Il Commissario Ue per l'immigrazione: «Dai rimpatri alle frontiere più sicure le mie proposte sulla linea di Salvini»

di Teodoro Andreadis

«Gran parte delle proposte di Salvini coincidono con le misure che ho presentato a Bruxelles». Con queste parole Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per l'immigrazione, commenta l'incontro con il ministro dell'Interno italiano avvenuto al vertice di Vienna la scorsa settimana. Ma, nel giorno in cui a Salisburgo si apre il vertice informale dei leader Ue, ricorda, in questa intervista a Il Messaggero, che «le politiche che danno risultati non sono quelle nazionali, ma europee». Commissario,...