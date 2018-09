Wikileaks, sparito in Norvegia il cofondatore Kamphuis

.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI — WikiLeaks (@wikileaks) 31 agosto 2018

Arjen Kamphuis, mago informatico olandese cofondatore con Julian Assange di Wikileaks, è svanito nel nulla da due settimane in Norvegia.Le sue tracce, come riferiscono diversi media internazionali, si sono perse il 20 agosto scorso a Bodo, nel nord del paese scandinavo. E la polizia norvegese ha confermato ieri di aver aperto un'indagine. Secondo fonti di Wikileaks, che esprimono «preoccupazione», Kamphuis aveva prenotato un volo interno per Trondheim il 22, ma non è mai salito a bordo.Sul web fioriscono intanto ipotesi di ogni tipo: c'è chi sospetta che l'esperto di cyber sicurezza - autore fra l'altro di un saggio sul nuovo giornalismo investigativo intitolato 'Information Security for Journalists' - possa essersi eclissato per una qualche «missione segreta» e chi teme sia finito nel mirino degli Usa e «della Cia» (infuriati con Assange e i suoi alleati fin dalla diffusione da parte di Wikileaks nel 2010 di una caterva d'imbarazzanti documenti diplomatici segreti). Ma anche chi evoca un più banale incidente di montagna.