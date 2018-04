Usa, tornano a casa con il camper nuovo ma incontrano un tornado

Un camper su una statale e un tornado. Ecco cosa accade quando si incontrano. Lo sanno bene Savannah e suo marito Brandon stati salvati dalle cinture di sicurezza ben allacciate dopo che un tornado li ha agganciati, sollevati da terra e scaraventati in un campo che costeggia la strada vicino a Mountainburg, in Arkansas, venerdì scorso. Savannah ha detto che avevano appena acquistato il camper e lo stavano guidando verso casa quando sulla loro traiettoria è arrivato il tornado.









Successivamente la coppia ha condiviso le foto del veicolo danneggiato e aggiornato gli amici di Facebook sulle loro condizioni: « Siamo a posto! La mia spalla è un po dolorante, ma è tutto a posto - spiega la donna - Brandon non ha un graffio, solo un po di dolore » . Savannah ha sottolineato l'importanza delle cinture di sicurezza, dicendo: «H anno contribuito a salvare le nostre vite. Non saremmo qui se non le avessimo indaossate ».

