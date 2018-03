Trump, la pornostar sbanca gli ascolti in tv: «La mia relazione con Donald»

di Flavio Pompetti

NEW YORK - Sommerso sotto il peso delle protesi al silicone, Donald Trump ha dovuto affrontare ieri una delle prove più difficili dei quindici mesi di presidenza. Un numero record di spettatori alle sette di sera si è sintonizzata sulla trasmissione 60 minutes per ascoltare la signora Stephanie Clifford, in arte sulle scene del porno con il nome di Stormy Daniels, che raccontava le fugaci avventure sessuali consumate con il presidente l'estate di dodici anni fa, mentre esibiva la magnetica scollatura. Non c'era molto...