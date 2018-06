Kim-Trump, storica stretta di mano: Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore

SINGAPORE -Stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidento Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare nella penisola coreana. Una sfarzosa accoglienza riservata alle due delegazione dal governo di Singapore per questo incontro che segna un momento davvero storico dopo che per mesi proprio Trump e Kim erano sembrati portare i loro paesi e l'intero quadrante asiatico sull'orlo diun conflitto nucleare. Ora parlano, i due presidenti. E si lavora alla denuclearizzaziome dell'area ma anche al risollevamento di un popolo quello della Corea del Nord che per l'isolamento e la dittatura di Un viveva in condizionondi estrema povertà, specie guardando ai "fratelli" separati dal 38mo parallelo della Vorea di Seul.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:42



