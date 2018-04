Siria, Trump frena: «Mai dato tempistiche su un attacco»

Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso se e quando attaccare la Siria. Almeno per il momento. Lo ha dichiarato via Twitter il Presidente USA, allontanando i timori per un'escalation di tensioni in Medio Oriente.LEGGI ANCHE: Siria, Macron: Assad ha usato armi chimiche, abbiamo le prove. Merkel: raid? Non partecipiamo "Non ho mai fornito tempistiche su un attacco in Siria. Potrebbe accadere molto presto o non così presto! In ogni caso gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto molto per liberare la regione dall'ISIS. Dov'è il nostro 'Grazie, America?'" le parole dell'inquilino della Casa Bianca.Solo qualche ora prima Trump aveva minacciato una discesa in campo in Siria da parte della coalizione a guida USA in scia alcontro i ribelli di Douma.Il tweet ha immediatamente avuto ripercussioni positive sui mercati finanziari.