Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina

di Romano Prodi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È sufficiente un dato per capire la centralità della Cina e dell’Asia nell’economia globale: il 30% della crescita mondiale viene dalla Cina e un altro 30% dal resto dell’Asia. Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell’economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è solo quantitativo. La Cina mantiene il primato di una buona metà delle 500 produzioni manifatturiere...