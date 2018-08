Eleonora e il marito partecipano a un'immersione: ma lei scompare nell'Oceano Indiano

Eleonora Contin, 34 anni, dalla mattina del 25 agosto risulta dispersa nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Eleonora, durante un'immersione in mare, all'improvviso è svanita. Con lei il marito Matteo Gobbi, che quando è riemerso ha lanciato l'allarme.



LEGGI ANCHE Una giovane di Chiavenna (Sondrio),, 34 anni, dalla mattina del 25 agosto risulta dispersa nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Eleonora, durante un'immersione in mare, all'improvviso è svanita. Con lei il marito, che quando è riemerso ha lanciato l'allarme.

Ora il coniuge, attraverso Facebook e altri social network, ha ideato una raccolta fondi per aiutare le ricerche della moglie con elicotteri e sommozzatori di strutture private.



La valtellinese Eleonora, che faceva parte dell'orchestra sinfonica "laVerdi" di Milano, si era immersa con il marito in mare alle 9 ora locale del 25 agosto e, secondo il racconto dell'uomo, c'era una forte corrente in acqua quando i due hanno raggiunto la barriera corallina.