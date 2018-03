Russia, rogo nel centro commerciale: 48 morti, molti sono bambini

PLAY FOTO Russia, incendio in centro commerciale in Siberia

Sono almeno 48 le vittime dell'incendio scoppiato ieri in un centro commerciale in Siberia. Ancora 27 i dispersi, mentre tra le vittime ci sarebbero numerosi bambini, secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità locali, rende noto la Bbc. Il devastante incendio è scoppiato in un centro commerciale nella cittadina di Kemerovo, a circa 3.600 a est di Mosca.