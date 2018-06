Migranti, Salvini partito per la Libia: incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale

«Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall'emergenza immigrazione». È quanto scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi in visita a Tripoli.​



Poco prima di imbarcarsi sull'aereo militare che lo ha portato in Libia il ministro dell'Interno Salvini aveva twittato: «Missione # Libia, si parte!».







Ad accompagnare il post le foto, postate anche su Facebook, del leader della Lega mentre arriva in aeroporto e poi sale a bordo di un aereo militare.









Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21



