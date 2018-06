Migranti, la nave Lifeline chiederà accoglienza alla Francia

Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemo alla Francia di accoglierci», ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ONG Lifeline che noleggia la nave da giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. «Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord...Spagna o Francia».LEGGI ANCHE: La Lifeline a Salvini: «A bordo uomini, non carne». I mille migranti alla deriva salvati dalla Libia