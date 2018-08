Migranti, Merkel: Dublino non funziona, serve redistribuzione equa in Ue

Angela Merkel

«In teoria, un migrante non dovrebbe mai poter arrivare in Germania. E questo non rispecchia la realtà», ha affermato la cancelliera tedesca. Per questo motivo, i Paesi dell'Ue devono lavorare a «un sistema di distribuzione equo e organizzare insieme i respingimenti», ha aggiunto. Il problema della distribuzione dei migranti in Europa è «risolvibile», ha concluso Merkel, aggiungendo di volerlo risolvere «in spirito di partnership».



La cancelliera è stata accolta oggi nella località spagnola di San Lúcar de Barrameda, a Cádiz, nel sud del paese, dal premier spagnolo per un vertice incentrato proprio sulla sfida migratoria. La Germania sosterrà la richiesta di Madrid di aumentare i fondi europei per il Marocco, paese chiave per il controllo della pressione migratoria sulla Spagna. È quanto sottolineano i giornali spagnoli al termine dell'incontro. Secondo fonti del governo di Madrid, si parla di una somma fino a 180 milioni di euro di cui la Germania sarebbe il principale finanziatore. Il piano avrebbe l'appoggio anche della Francia. «Stiamo cercando di sbloccare i fondi europei per fornire più mezzi al Marocco», ha detto Sanchez in conferenza stampa. «Agiremo in maniera coordinata con la Spagna. Sono felice di condividere con Madrid lo stesso focus su una politica migratoria comune», ha rimarcato la Merkel.

«Il sistema di Dublino non funziona». Lo ha dettoa margine dell'incontro in Andalusia con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, secondo quanto riporta lo Spiegel online.