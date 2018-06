Meghan Markle, il papà confessa: «Ha pianto quando le ho detto che non sarei andato alle nozze»

Nuove rivelazioni dal padre di Meghan Markle. Thomas Markle, ha rivelato che sua figlia Meghan ha pianto quando le ha detto che non avrebbe potuto partecipare al suo matrimonio con il principe Harry. «Erano delusi, Meghan piangeva, ne sono sicuro. Ed entrambi hanno detto





WORLD EXCLUSIVE: ‘Daddy, I have a new boyfriend’ - Thomas Markle talks about his daughter’s romance with Prince Harry #GMB pic.twitter.com/rzASEpEsKf — Good Morning Britain (@GMB) 18 giugno 2018



Mister Markle ha anche rivelato che «avrebbe voluto» essere stato lui a portare Meghan nella Cappella di San Giorgio: «Volevo assolutamente accompagnare mia figlia all'altare, ma mi sto riprendendo da un'operazione al cuore», ha raffermato, rivelando la sua delusione mentre guardava, dagli Usa, il principe Carlo offrire il braccio alla figlia. «Sono stato geloso» ma, ha aggiunto, «anche onorato. Non posso pensare a un sostituto migliore del principe Carlo». «Ero elettrizzato, vorrei solo che fosse stata la mia mano a tenere le sue», ha affermato, rivelando il suo rimpianto per essere solo «una nota in calce in uno dei più grandi momenti della storia».







Descrivendo il momento in cui il principe Harry ha chiesto la mano di sua figlia, Markle ha detto di aver detto al suo futuro genero: «Sei un gentiluomo, promettimi che non alzerai mai la mano contro mia figlia e naturalmente ti concederò il mio permesso». I due hanno anche parlato di politica, incluso il presidente degli Stati Uniti e la Brexit. Quando gli è stato chiesto come si sentisse riguardo al nuovo status reale di Meghan ha detto: «Mia figlia è stata una principessa dal giorno in cui è nata. »Lui (il principe Harry) ha fatto una buona scelta, no?« Infine, tornando sulla vicenda che lo ha visto protagonista prima delle nozze, ovvero la vendita ai paparazzi di alcune foto riservate dei preparativi del matrimonio, ha sottolineato: »È stato un grave errore e per questo mi scuso con entrambi«.