Harry e Meghan, Kate non compare mai nelle inquadrature in tv

Di sicuro non ha voluto oscurare la sposa, ma l'assenza di Kate Middleton al matrimonio di Harry e Meghan, (inquadrata pochissime volte) ha incuriosito il popolo del royal wedding.



In un discreto abito-cappotto giallo della sua amata Sarah Burton per Alexander McQueen, che disegnò anche il suo abito da sposa e quello indossato alle nozze di Pippa, la duchessa ha seguito la cerimonia seduta accanto a Camilla. Kate indossava anche un cappello di Philip Tracy, il 'cappellaio mattò amato da star e aristocratici, e tacchi di Jimmmy Choo.



Ha accompagnato i paggetti in chiesa, tra cui i suoi figli George e Charlotte e poi si è eclissata nel nulla.

Il paragone con le nozze di Meghan, ovviamente meno formali, è arrivato subito: come sarà il rapporto tra le due nuore? Ai posteri l'ardua sentenza.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:26



