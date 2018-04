Lula, l’ex operaio amico di Chavez che non sfruttò l’onda dei Brics

di Loris Zanatta

Dalle stalle alle stelle. E ritorno. Tale parrebbe oggi la mesta parabola di Lula, l’operaio che fu amato presidente prima di diventare galeotto. Parabola che non è detto si chiuda oggi né così: con l’abominio della condanna, l’oltraggio della prigione. Il vittimismo, nei Paesi cattolici, può fare miracoli; mai scartare resurrezioni. Cos’è successo a Lula? L’uomo che lasciò la presidenza otto anni fa in un tripudio di consensi spacca in due il Paese. Per i devoti...