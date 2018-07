Lombok, l'isola-paradiso per snorkeling e surf nell'arcipelago indonesiano della Sonda Mappa

Un paradiso per lo snorkeling e per il surf, nonché per gli appassionati di tartarughe marine che sulle spiagge di Lombok trovano persino un vivaio di questi rettili in via di estinzione. L'isola di Lombok, colpita dal terremoto di magnitudo 6.4, si trova in Indonesia a est di Bali ed è compresa nell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda. Le località più frequentate dai turisti, in particolare asiatici e australiani, sono Kuta e Banko Banko, attirati dalla barriera corallina e dall'intelligente divieto ai mezzi mororizzati di raggiungere le spiagge.