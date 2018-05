Léa, scomparsa a 15 anni: la Francia vive un nuovo incubo dopo Angélique

di Simone Pierini

tiene in ansia la, già scottata dalla terrbilie vicenda di. Léa, 15 anni, èda mercoledì scorso e la polizia ha diramato una richiesta di aiuto a tutta la Nazione per unire le forze alla ricerca dell'adolescente.La notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani transalpini proprio nel giorno dell'ultimo saluto ad Angélique Six, la 13enne sparita e poi ritrovata morta a Lille, vittima dell'orco David Ramault che l'ha uccisa dopo averla violentata.Léa ha fatto perdere le sue tracce a Grenoble, dove è stata avvistata per l'ultima volta. È alta 1,55 m, magra, con lunghi capelli castani e occhi azzurri. Era vestita con pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche e azzurre.