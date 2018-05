India, oltre 70 morti nella tempesta di sabbia: case abbattute, allagamenti e black out

Una tempesta di pioggia, grandine e sabbia ha causato ieri oltre 70 morti negli Stati indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan e gravi danni a edifici ed infrastrutture. Lo riferisce oggi Ndtv di New Delhi. Secondo la Protezione civile indiana, che sta ancora verificando l'entità dei danni causati dall'ondata di maltempo, le vittime segnalate finora sono state 45 in Uttar Pradesh - 36 solo nella città di Agra che ospita il Taj Mahal - e 27 nel vicino Rajasthan. Breve ma molto intensa la tempesta, che ha divelto alberi e danneggiato tetti delle case, ha interessato anche la capitale, New Delhi, dove però non si sono avute vittime. In un tweet il primo ministro Narendra Modi ha presentato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e impartito direttive alle autorità affinché si faccia tutto il possibile per aiutare le popolazioni delle zone più colpite.



Oltre ai 72 morti, le autorità indiane hanno segnalato anche almeno 140 feriti nei due principali Stati colpiti dalla tempesta di pioggia, sabbia e vento. Secondo il Dipartimento meteorologico dell'Aeronautica indiana, nel distretto di Agra (Uttar Pradesh) sono caduti ieri sera in meno di tre ore 48,2 millimetri di pioggia, accompagnati da venti con picchi di 126 km/h. In Rajasthan, dove sono morte almeno 27 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, il maltempo si è accanito in particolare sui distretti di Alwar, Bharatpur e Dholpur, con uno strascico di distruzioni e di centinaia di alberi divelti. Tutto il distretto di Alwar, inoltre, è piombato nel buio per la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Giovedì 3 Maggio 2018



