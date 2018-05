Mosca, la potenza dell'Armata Rossa sfila davanti a Putin, le lacrime di Gorbaciov

Parata imponente di soldati e di mezzi pesanti nella Piazza Rossa per il 73° anniversario del “Giorno della Vittoria” della Russia sulla Germania: tradizione rispettata per l'Armata Rossa che in questa ricorrenza mostra i muscoli al mondo mentre sul cielo della capitale sfrecciano i jet. Carri armati, missili e mezzi avveniristici che ancora sono noti solo agli addetti ai lavori vengono esibiti con orgoglio davanti alle massime autorità a cominciare dal presidente Vladimir Putin. Fra gli invitati anche Michail Gobaciov, 87 anni, apparso assai invecchiato: il leader della Perestrojka non ha nascosto le lacrime sul palco.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



