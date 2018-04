Germania, armato di coltello ferisce gente a caso: la polizia gli spara

Paura e sangue a, in, dove la polizia tedesca ha sparato a un uomo armato di coltello che ha ferito in modo grave diverse persone. Secondo quanto si legge sul sito del tabloid Bild, l'attacco nella cittadina dell'Assia è avvenuto poco dopo le 4 del mattino in una panetteria in periferia.LEGGI ANCHE: Germania, aggredito dal cane di famiglia: muore neonato di sette mesi L'uomo avrebbe aggredito il gestore della panetteria, secondo quanto riferito dal portavoce della polizia locale. E, una volta arrivata la polizia, avrebbe scagliato pietre contro gli agenti, ferendo anche un poliziotto. A questo punto la polizia ha aperto il fuoco.