Francia, il Front National: «Jean Marie Le Pen fuori definitivamente dal partito»

Il Front National ha messo definitivamente fuori dal partito il fondatore Jean-Marie Le Pen. La decisione, votata nel corso del congresso a Lille dal 79,9% degli iscritti che ha approvato il nuovo statuto che cancella la carica di presidente onorario, è il culmine di una campagna della figlia Marine, l'attuale leader, per ripulire l'immagine del partito. L'anziano Le Pen era stato espulso dal partito nel 2015 per i suoi ripetuti commenti che minimizzavano l'Olocausto, ma il tribunale aveva stabilito il mantenimento della carica di presidente onorario, in teoria autorizzandolo a partecipare alle riunioni degli organi direttivi del partito. Il voto è stato annunciato dal vicepresidente del partito Jean-Francois Jalkh all'inizio della seconda giornata di un congresso che secondo Marine Le Pen intende rilanciare il partito e che, nel suo discorso programmatico di oggi pomeriggio, proporrà anche un cambio di nome.



Marine Le Pen intanto è stata rieletta presidente del partito con il 100% dei suffragi. Era l'unica candidata alla rielezione. I risultati sono stati annunciati questa mattina. Marine Le Pen, 49 anni, comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre.

Domenica 11 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:28



