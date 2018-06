Schianto in Ferrari da 500mila euro appena uscita dalla concessionaria Video

«Guidare unaè una sensazione splendida». Una sensazione che è durata poco per una donna alla guida di un gioiellino appena uscito dalla concessionaria e pagato circa 500mila euro. Pochi metri, e la supercar si è schiantata frontalmente contro una barriera, coinvolgendo anche altre due auto.Alla guida della Ferrari 458, una donna cinese della provincia di Zhejiang, che ha fatto arrivare l'auto in Cina per una cifra astronomica. Nello schianto, né lei né le sue passeggere e gli autisti delle altre vetture coinvolte hanno riportato danni gravi, mentre la Ferrari è distrutta: ci vorrà almeno la metà del suo prezzo per rimetterla in sesto.