Nike sfida Trump e sceglie Kaepernick per nuovo spot: scarpe in fiamme sui social

Nike contro Trump. Sneakers e abbigliamento firmati Nike bruciati in diretta sui social media. Le risposte alla nuova campagna del brand sportivo che ha scelto l'atleta Kaepernick, simbolo della protesta dell'inno, come suo testimonial per i 20 anni di 'Just Do It' non si sono fatte attendere.

Trump fans have to burn Nikes because they don't have any books. pic.twitter.com/txwQQCjPAv — Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) 4 settembre 2018



In evidente sostegno al presidente Trump - che sin dall'inizio ha dichiarato guerra agli atleti che si inginocchiano mentre viene intonato l'inno nazionale americano in segno di protesta contro la polizia violenta e il razzismo - alcune persone hanno dato fuoco ai prodotti Nike e hanno postato video o foto sui social media.