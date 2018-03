Facebook, verso perquisizione sede Cambridge Analytica

L'authority britannica per la protezione della privacy - come riportano i media Usa - starebbe cercando di ottenere un mandato di perquisizione della sede della Cambridge Analytica, la società che ha acquistato i dati raccolti da oltre 50 milioni di utenti Facebook. Dati che sarebbero stati utilizzati per influenzare il voto sulla Brexit e a favore della campagna di Donald Trump. L'obiettivo è di cercare eventuali prove accedendo anche ai server della società.

Luned├Č 19 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA