California, una città invasa dai cespugli rotolanti: gli abitanti chiedono aiuto

Cespugli rotolanti, l'invasione. Non siamo in un film western ma in California del Sud, dove 150 case di Victorville sono state letteralmente invase dal "tumbleweed", cespugli di piante che a causa dell'estrema siccità e del vento forte si staccano e rotolano per le strade. La città di Victorville è stata letteralmente sommersa, riferisce l'Associated Press: tanto che gli abitanti hanno chiesto aiuto. «Volavano come fosse un tornado», hanno dichiarato. Per rimuoverli sono dovuti intervenire i pompieri.





Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA