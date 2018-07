Neonata rischia la morte per un bacio: «Può vivere solo in ambienti asettici»

di Alessia Strinati

Piccola ecome una bolla che potrebbe essere uccisa da un semplice. Ariella ha soloma è già in pericolo di vita, la bambina ha infatti bisogno di una causa di una malattia genetica molto rara con la quale è nata.La bimba soffre di immunodeficienza combinata grave (SCID), il che significa che il suo sistema immunitario è totalmente inesistente. La madre, la 27enne Cassidy-Loren Andrews di Nottingham, nel Regno Unito, ha deciso di raccontare la storia della sua bambina e ha fatto conoscere, momento dopo momento, quello che lei e la sua famiglia stanno passando. Le prime settimane dopo la diagnosi la bambina è rimasta in una stanza sigillata in ospedale sotto terapia antibiotica. I primi giorni la stessa mamma doveva indossare guanti, maschera e camice prima di abbracciarla, ora le cose vanno meglio, ma resta sempre debole.«Ora siamo qui, siamo in una stanza con l'aria filtrata, così posso baciarla e coccolarla di nuovo. Trascorro ogni giorno con lei qui», ha detto la mamma a Metro. I medici stanno facendo analisi sui familiari per capire se qualcuno di loro può essere un donatore. La bambina non ha mai visto il sole, non è mai stata al parco, non ha potuto vivere quello che ogni bimba della sua età vivrebbe con la sua famiglia, motivo per cui la speranza di una pronta guarigione è legata anche al fatto di poterle far vivere il prima possibile una vita normale.