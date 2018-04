Alfie è morto, il doloroso annuncio dei genitori su Facebook: «Al nostri bimbo sono spuntate le ali»

Il piccolo Alfie Evans è morto. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook.

La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi affetto da una patologia neurodegenerativa ancora non individuata con certezza, negli ultimi giorni era stata al centro di un caso diplomatico che ha visto coinvolti l'Italia e la Città del Vaticano da una parte e la magistratura del Regno Unito dall'altra.

««Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno».Così la mamma del piccolo Alfie, Kate James, ha dato l'annuncio della morte del figlio su Facebook.«Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio», scrive il padre,Thomas Evans sempre sul social network.Un ultimo disperato appello nella notte via Facebook, ai sostenitori dell'Alfiès Army, a mandare «preghiere» e «100 profondi respiri al nostro guerriero» era arrivato da Sarah Evans, zia del piccolo Alfie. Il segnale della crisi fatale per il bambino, dopo una giornata trascorsa ieri apparentemente senza novità, con i genitori, Tom e Kate, ormai rassegnati alla fine delle speranze di un trasferimento in Italia e impegnati a dialogare con i medici dell'ospedale Alder Hey di Liverpool sulla possibilità di riportarlo a casa.