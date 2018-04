Ancona, fuga di gas: si alza manto stradale per sei metri

Paura a Varano, in provincia di Ancona, dove una fuga di gas ha provocato il sollevamento d una strada per una lunghezza di sei metri. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rottura di un tubo di metano interrato. La pressione del gas ha sollevato il manto della strada che collega Varano alla Sp del Conero. I Vvf sul posto hanno isolato l'area sia al traffico veicolare sia pedonale, monitorando costantemente la zona con rilevatori di gas. La condotta del gas è poi stata chiusa dalla ditta per iniziare i lavori di ripristino della stessa. Non sono state coinvolte persone.

Sabato 7 Aprile 2018



