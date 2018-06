Tragedia per Diego, vittima di un prete pedofilo a Napoli: muore in un incidente il figlio diciottenne

di Mariagiovanna Capone

A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte scorsa.



Un dramma che lo ha spinto a uscire allo scoperto, a mostrare la propria identità, e proseguire la sua battaglia legale affiancato dall'avvocato Carlo Grezio con il suo vero nome: Arturo Borrelli. Lo annuncia lui stesso in un post sul suo profilo Facebook allegando la foto del figlio tragicamente scomparso: «Dopo 2 giorni dalla benedizione del Santo Padre oggi è morto mio figlio in incidente stradale così ho deciso da svelarvi chi sono Arturo Lory Borrelli perché adesso dedicherò il mio dolore da padre visto che mio figlio ha sofferto per tutto il male ricevuto dalCardinale Sepe inizia la guerra Cardinale via da Napoli. Giggi ti amo babbo». Arturo Borrelli sabato scorso era stato ricevuto da papa Francesco, ascoltando la sua richiesta e donandogli un rosario benedetto, episodio che lascia presagire una spinta alla lunga battaglia legale ingaggiata dal 2011. Per la famiglia Borrelli ora l'unica speranza è mettere fine almeno a questa triste pagina personale con un verdetto.





Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA