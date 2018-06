Terremoto, residenze false per incassare i contributi: «Vergogna, avevano perso solo la casa delle vacanze»

di Italo Carmignani

dal nostro inviato PESCARA DEL TRONTO Rosso in volto, metà per il sole e l'altra metà per la rabbia, Francesco mica parla, sussurra: «Già vengono qui come colonizzatori quando pare a loro e fanno cosa vogliono, approfittare pure dei soldi di noi sfollati è troppo». Lui fa Coccia di cognome, una casa spezzata dalle scosse dove le Marche incrociano l'Umbria e il sisma c'ha messo una crocetta. La storia dei 120 furbi dei contributi-affitto, quelli che nel maceratese hanno fatto finta di non...