di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA La volante impiegata per controllare chi viola i domiciliari, i Daspo non rispettati o i casi di violenza su donne che avevano già denunciato il loro persecutore. Potrebbe essere la tecnologia a cancellare gli aspetti più laboriosi della gestione della sicurezza, portandoci verso una società più controllata e controllante, coi rischi sulla privacy che ogni passo in questa direzione comporta, ma probabilmente migliorando fin da subito vita di centinaia di detenuti che oggi non escono dal carcere nemmeno durante...