È malata, dopo 20 anni Samantha cerca il "suo" Luca: l'appello su Facebook

Vent'anni dopo, Samantha cerca Luca. Lei si chiama Samantha Vizentin, è nata in Croazia e il suo cognome prova un'antica discendenza veneta. E in Veneto, dove era venuta giovanissima per lavorare, in una discoteca di Spresiano, l'Odissea, e poi a Jesolo e nelle Dolomiti, conobbe un bel ragazzo di Mestre che si chiamava Luca. Il cognome di Luca, Samantha non lo ricorda, se mai l'ha saputo. Ma vuole rivederlo e sul suo profilo Facebook pubblica un appello, nel quale Samantha raduna tutti i suoi ricordi, i dettagli utili a identificare Luca.



Non è, non può più essere un appello d'amore, quello di Samantha. Ma è un appello che strappa il cuore, perché oggi Samantha è immersa in un'altra storia: non solo perché in Olanda si è sposata, ha un marito e due figli, ma perché Samantha oggi sa di avere una malattia neurologica, degenerativa. E come avviene sempre quando la vita ti costringe a percorrere queste strade, il pensiero va alla tua vita passata, ai conti che hai lasciato in sospeso, alle porte che potevano aprirsi e che non si sono aperte. Oggi Samantha vuole ritrovare l'amico della sua giovinezza passata qui nel Veneto. Lo fa d'accordo con suo marito, olandese. «Con Luca siamo stati solo amici e niente di più, andava in moto, siamo stati insieme a Pola. Vorrei solo rivederlo».



L'APPELLO

« Mi chiamo Samantha - è il testo del suo appello su Facebook - sono di origini croate però vivo da tanti anni in Olanda. Spero che ci sia qualcuno che puo aiutarmi a trovare una persona di Mestre conosciuta nel 1998. Si chiama Luca, l'ho conosciuto nella discoteca Odissea vicino a Treviso. Aveva una moto e faceva snowbord. Ci siamo rivisti nel 2002 ad Alleghe, Jesolo e Selva di val Gardena. Purtroppo l'unica cosa che mi ricordo è che si chiama Luca, ha un fratello e penso che sia del segno della bilancia. Aveva la moto e i capelli scuri. So che un suo amico purtroppo era scomparso in un incidente sulla moto vicino Belluno. Andava anche spesso in Sicilia in vacanza. Se lo trovassi sarei felicissima. Se qualcuno pensa di conoscere questo ragazzo, oggi uomo ( penso +/- 46 anni) mi può contattare tramite messaggio privato. Grazie mille! ».

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



