Procura Pesaro impugna trascrizione figli coppia gay

No alla trascrizione all'anagrafe della paternità di una coppia omossessuale. La procura di Pesaro ha presentato un ricorso al Tribunale civile per far annullare la trascrizione all'anagrafe del comune di Gabicce Mare, vicino a Pesaro, di paternità di una coppia omossessuale relativa a due gemellini - un maschio e una femmina - nati in California da una maternità surrogata. La notizia è stata anticipata oggi dal Resto del Carlino. Il pm ha addotto nella motivazione una violazione dell'ordine pubblico.









Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



