«Pochi parti, vietato nascere nei paesi», un punto maternità su 5 rischia la chiusura

di Valentina Arcovio

La salute della mamma e del bambino prima di tutto. Non è qualcosa che tutti i punti nascita italiani possono garantire. Semplicemente perché non tutti hanno l’esperienza e i mezzi per farlo. Nel nostro Paese, infatti, ci sono donne che partoriscono in strutture considerate a rischio. Si tratta di punti nascita che eseguono meno di 500 parti all’anno. In altre parole, strutture che fanno nascere in media un bambino al giorno. Troppo poco per garantirne la sicurezza. La qualità di un punto nascita, infatti,...