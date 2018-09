Milano, uomo investito e ucciso da un tram: era steso sui binari

di Simone Pierini

Un, stamani prima dell'alba, in unavvenuto ache ha visto coinvolti une un pedone. Ancora da ricostruire, al momento, l'esatta dinamica, tanto che non è possibile stabilire, al momento, se a causare la morte del passante sia stato di un investimento o un precedente malore.​È accaduto alle 5.10 in via Giovanni Battista Grassi, nella piazzetta dove si trova il capolinea di Roserio del tram 12, nei pressi degli ingressi dell'Ospedale Sacco. Secondo quanto riferito da Atm l'autista del mezzo, che circolava molto lentamente proprio perché in manovra al capolinea, si è trovato un uomo a terra, steso sui binari, e ha frenato immediatamente finendo per «trascinarlo di pochi centimetri».La Polizia Locale, che sta compiendo gli accertamenti, non è ancora in grado di dire se l'uomo - forse un clochard - fosse addormentato o in stato di ebbrezza, o se sia stato travolto da sveglio. Di certo i soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso mentre i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo che ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Atm ha precisato che tra Roserio e piazza Santorre di Santa Rosa per le linee 1 e 2 è attivo un servizio sostitutivo di trasporto con autobus.