Milano, restauratore muore cadendo mentre allestisce una mostra a Palazzo Reale: inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. Il procuratore aggiunto Tiziana Sicilano, il responsabile del dipartimento ambiente, salute e lavoro che questa mattina ha fatto un sopralluogo nella sala dove è avvenuto l'incidente mortale, ha già acquisito il video della telecamera interna che ha ripreso la scena. Da quanto si è saputo dalle immagini parrebbe che l'uomo, che ha fatto un volo di oltre 3 metri, abbia avuto un malore ma solo l'autopsia, già disposta e che si terrà nei prossimi giorni, chiarirà se Lovati sia stato male o meno. Gli inquirenti ipotizzano una violazione della legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del 2008.

Tragedia aldidove undi 69 anni, Luca Lovati, ècadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all'interno di una sala. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.45. L'uomo, titolare di una ditta specializzata nell'allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo dopo aver fatto un volo di oltre tre metri. Subito è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasferito in codice rosso al Policlinico, ma l'uomo è deceduto poco dopo.LEGGI ANCHELa vittima, restauratore ed assistente 'storico' dell'artista Agostino Bonalumi, allestiva la mostra proprio di Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo.«Un grandissimo incidente» è quanto accaduto stamattina al Palazzo Reale dove Luca Lovati è morto allestendo la mostra antologica dedicata ad Agostino Bonalumi, che avrebbe dovuto essere inaugurata a Palazzo Reale il 13 luglio. Il Comune lo ha sottolineato in una nota porgendo «le più sentite condoglianze alla famiglia» e annunciando che «in segno di cordoglio ha annullato l'inaugurazione della mostra Pino Pinelli. Pittura oltre il limite prevista per questa sera alle 18.30 a Palazzo Reale». Resta invece da definire quando aprirà la mostra dedicata a Bonalumi. «Luca Lovati, 69 anni, restauratore, allievo e assistente storico di Bonalumi - sottolinea il Comune -, ha perso la vita dopo essere caduto da una scala, sulla quale era salito per intervenire su una delle opere esposte», ovvero Struttura modulare bianca, un'opera monumentale, di forma ellitica, che l'artista aveva esposto alla Biennale di Venezia del 1970