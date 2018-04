Migranti, si cambia: stop fondi Ue ai Paesi che non li accolgono

di Cristiana Mangani

Sanzioni dissuasive o perdita di una parte dei fondi Ue, la possibilità per il migrante di scegliere tra quattro stati la sua destinazione finale, la ripartizione per quote in base al pil e alla popolazione: la riforma di Dublino IV continua ad agitare il dibattito politico tra i paesi della Ue. La sensazione è che la modifica del regolamento si scontrerà ancora una volta contro i muri sollevati dai paesi del patto di Visegrad. Negli ultimi mesi, l’Unione sembra aver preso coscienza degli sforzi compiuti da Italia e...