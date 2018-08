Meteo, Ferragosto pazzo, tregua dal caldo: temporali e piogge in arrivo

Tregua dal caldo al nord, dove temporali e grandinate interesseranno le regioni settentrionali: ilMeteo.it avvisa che «anche oggi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto i monti, ma non mancheranno sconfinamenti fin verso le aree pianeggianti. Rischio di fenomeni intensi, con grandine, non da escludere anche sugli Appennini centro-meridionali».

«Continua il trend di questa settimana, con stabilità prevalente al mattino e con temporali frequenti nel pomeriggio e in serata, specie in montagna», specifica ilMeteo.it, che afferma che «avremo un weekend di calma apparente, con tanto sole, caldo e qualche temporale, a carattere sparso, più probabile in montagna. Un lieve calo termico, peraltro, interesserà le regioni settentrionali, dove il clima risulterà meno opprimente

.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito annuncia che

la prossima settimana vivrà di tre fasi: una iniziale caratterizzata dal transito di una perturbazione atlantica che attraverserà l'Italia da Nord a Sud; la giornata di Ferragosto, ancora con prognosi un po' incerta, tra generale miglioramento e residui disturbi provocati dalla coda della perturbazione; una finale con nuova rimonta anticiclonica

.