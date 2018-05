Jesi, madre di famiglia si impicca ad una trave: il marito la trova morta nella rimessa

JESI - Una notizia che ha sconvolto tutto il comprensorio. Una donna di 60 anni, madre di famiglia, si è tolta la vita ieri mattina in un casolare nelle campagne della Vallesina. La donna aveva appena raggiunto la pensione. Ma da qualche anno soffriva di una forma di depressione acuta. La poveretta, che si trovava in casa col marito, è scesa nella rimessa e si è impiccata a una trave. È stata rinvenuta ieri, verso le 12,30 proprio dal marito, che ha tentato i primi disperati soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili.



Ha lanciato l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica e dell’ambulanza, insieme a una pattuglia dei carabinieri. I sanitari hanno tentato ogni manovra rianimatoria pur di strappare la donna alla morte, ma purtroppo si è rivelata inutile. Il cuore aveva già smesso di battere e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non ha lasciato biglietti di commiato per chi la amava e aveva paura che quelle intenzioni, forse palesate nei momenti di sconforto, si trasformassero in drammatica realtà. Lascia nella disperazione il marito, due figli e i parenti. Poco dopo anche il medico di base ha raggiunto l’abitazione per prestare conforto e aiuto ai familiari, comprensibilmente sotto choc.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:54



