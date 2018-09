Genova, il ponte a spese di Autostrade: il commissario deciderà chi lo costruisce

di Umberto Mancini

ROMA Adesso è anche scritto nero su bianco. A pagare sarà Autostrade. Dovrà essere infatti il «concessionario del tratto autostradale tenuto in quanto tale responsabile del crollo a far fronte alle spese di ripristino della viabilità». E dovrà farlo «entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mettendo a disposizione del commissario straordinario le «somme necessarie al ripristino» del Ponte crollato il 14 agosto a Genova....