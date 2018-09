Genova, il commissario Mit indagato era stato un consulente di Autostrade

di Valentina Errante

dal nostro inviato GENOVA L'ultimo incarico al Mit, Bruno Santoro l'ha avuto nel marzo 2018: Divisione 1 Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione presso la Direzione generale per la vigilanza del ministero. Eppure l'ingegnere, indagato per disastro colposo, omicidio stradale e omicidio colposo plurimo dalla procura di Genova per la tragedia del 14 agosto, continua ad essere uno dei componenti della commissione ministeriale che dovrà fare luce sul crollo. Non solo. Nel suo curriculum...