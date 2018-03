Genova, anziano cade e muore in voragine aperta dopo alluvione

Un anziano è stato trovato morto all'interno di una voragine rimasta aperta dopo l'ultima alluvione. È accaduto in via Berno, a Genova, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I vigili hanno recuperato la salma. L'uomo potrebbe essere caduto accidentalmente nella voragine, ma sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.





