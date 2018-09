Inchiesta per riciclaggio a Ivrea, Gattuso pronto a farsi interrogare

I legali dell'allenatore del Milan, Gennaro Ivan Gattuso, hanno dato al pm Paolo Crupi la disponibilità del loro assistito a farsi interrogare nell'ambito della maxi inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura di Ivrea in cui sono indagate complessivamente 43 persone, accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti. A confermarlo uno dei suoi avvocati, Alberto Vercelli. Lo scorso luglio il nome di Gattuso era comparso tra destinatari di un avviso di garanzia. A suo carico ci sarebbe l'intestazione fittizia di beni. In particolare l'allenatore dei rossoneri, dal novembre 2011 al dicembre 2013 era stato tra i soci con il 35% delle quote della società agricola “ Tre Olmi ” di Gallarate, dedita ad allevamento di maiali e produzione di insaccati, fallita nel maggio 2014. La società, che era amministrata da un imprenditore attorno al quale ruota l'intera inchiesta, è ritenuta dagli investigatori strumento di riciclaggio.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:07



