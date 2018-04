Antonio, ucciso a 18 anni: centinaia di palloncini bianchi al funerale

Oltre mille persone a Buonabitacolo hanno dato l'ultimo saluto ad Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne ucciso a coltellate in seguito ad un litigio per la compravendita di 50 grammi di hashish. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa Madre della S.S Annunziata ed è stata officiata da due sacerdoti, don Elia Guercio e don Antonio Garone, il quale nel corso dell'omelia ha invitato i giovani a non fare uso di sostanze stupefacenti. Al termine delle esequie sono stati lanciati in cielo centinaia di palloncini bianchi, mentre la bara bianca è stata portata a spalla dagli amici di Pascuzzo fino al cimitero.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40



