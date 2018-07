Casamonica, tra le vittime del clan anche Marco Baldini e il figlio di Zeffirelli

Ci sono anche vip e personaggi famosi tra le vittime dei Casamonica. Anche il conduttore e presentatore radiofonico Marco Baldini, è stato vittima dell'usura e delle estorsioni del clan. Lo ha riferito Michele Prestipino, Procuratore capo della Dda di Roma questa mattina durante la conferenza stampa dopo il blitz che all'alba ha portato all'arresto di 37 affiliati al clan. Baldini ha raccontato più volte della sua passione patologica per il gioco d'azzardo, arrivando addirittura a minacciare il suicidio.



Non avevano bisogno di usare la violenza, bastava il solo nome della famiglia Casamonica per farsi rispettare. È quanto emerso nel corso delle indagini che hanno colpito il 'clan Casamonicà con 31 arresti. «Un gruppo molto forte anche per il marchio di origine particolarmente significativo sul territorio romano» ha sottolineato il procuratore aggiunto della DDA di Roma, Michele Prestipino. A quanto ricostruito, le vittime non denunciavano sia per timori di ritorsioni, ma anche perché pagare il 'clan' Casamonica rappresentava una sorta di 'assicurazione a vità. Tra le vittime di usura del gruppo anche uno dei figli di Franco Zeffirelli.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA