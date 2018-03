Carige, interrogata la vicepresidente Raffaella Orsero: è indagata per riciclaggio

Per i presunti fidi facili a clienti “amici”, erogati da Banca Carige ai tempi della direzione Berneschi, è stata interrogata oggi dalla procura di Genova Raffaella Orsero, vice presidente dell'omonimo gruppo ligure del settore frutta.



L'interrogatorio è stato secretato. La vice presidente è indagata, insieme ad altre persone, tra cui il fratello Antonio, per riciclaggio. Secondo l'accusa, sostenuta dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Marcello Maresca, il gruppo Orsero avrebbe ottenuto circa 91 mila euro e non li avrebbe mai restituiti.



Quei soldi, per le Fiamme Gialle, dovevano servire per una fusione ma sarebbero invece stati dirottati in paradisi fiscali. L'inchiesta era nata dai rilievi mossi dagli ispettori di Bankitalia secondo i quali i fidi venivano concessi con troppa facilità a imprese che avevano una posizione debitoria che non avrebbe permesso di ottenerli.

Sabato 10 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00



