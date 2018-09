Padova, dato per disperso da tre giorni anziano ritrovato in un tombino

Prigioniero in un tombino per tre giorni. È l'incredibile vicenda che ha visto protagonista un 76enne caduto mentre cercava le chiavi. Il fatto è avvenuto a Montegrotto Terme (Padova): scattato l'allarme al momento della scomparsa l'uomo è stato cercato nei boschi e altrove pensando ad un allontanamento spontaneo. Invece era proprio davanti alla porta di casa senza che nessuno se ne accorgesse. Per trarlo in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA